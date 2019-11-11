Все разделы
Укр / Рус

Роттердам +: суд заочно арестовал экс-чиновника Нацкомиссии по тарифам

Понедельник, 11 ноября 2019, 20:04

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и заочно арестовала Владимира Бутовского - бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикорупционной прокуратуры.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, когда прокурорам  САП и детективам НАБУ отказали в удовлетворении ходатайства о заочном аресте .

Напомним, 18 сентября Высший антикоррупционный суд заочно позволил задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НКРЭ НАБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как культура убивает инфраструктуру 7 ноября 2019, 09:07
Новый глава Нацкомиссии по тарифам заявил о неизбежности роста цен на электроэнергию для населения 5 ноября 2019, 11:05
Нацкомиссия по тарифам выбрала нового главу 4 ноября 2019, 17:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!