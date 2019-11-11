Роттердам +: суд заочно арестовал экс-чиновника Нацкомиссии по тарифам
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и заочно арестовала Владимира Бутовского - бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикорупционной прокуратуры.
Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, когда прокурорам САП и детективам НАБУ отказали в удовлетворении ходатайства о заочном аресте .
Напомним, 18 сентября Высший антикоррупционный суд заочно позволил задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.
Экономическая правда
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