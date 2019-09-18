Антикоррупционный суд разрешил задержать разыскиваемого фигуранта "Роттердама +"

Высший антикоррупционный суд заочно позволил задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокуроров САП.

Суд разрешил задержать Бутовского и привести его для рассмотрения ходатайства об аресте.

Таким образом, ВАС отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте сотрудника НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Что было раньше: 14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Предыстория:

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

Украинская правда