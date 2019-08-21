Суд відмовився арештувати ще одного фігуранта справи "Роттердам+"

Джерело: Центр протидії корупції

Солом’янський суд Києва відмовився арештувати фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Дослівно: "Солом’янський суд Києва відмовив у триманні під вартою фігуранту справи "Роттердам+" Володимиру Бутовському".

Деталі: Бутовського звинувачують у пособництві при прийнятті формули "Роттердам+".

13 липня він залишив Україну і полетів в турецький курорт Бодрум. На засідання суду Бутовський не прийшов.

Прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат підозрюваного наводив ті самі аргументи, що і в справі голови Нацкомісії Дмитра Вовка. Мовляв, у його клієнта немає статусу підозрюваного і його не оголошували в міжнародний розшук.

Що було раніше: 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:

Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема,враховується ціна на вугілля.

Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.