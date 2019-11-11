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Есть ряд факторов, почему PayPal пока не заходит в Украину — Нацбанк

Понедельник, 11 ноября 2019, 14:34

Электронная платежная система PayPal пока не будет выходить на украинский рынок, но Кабинет министров занимается решением этого вопроса.

Об этом сообщил директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз в интервью НВ.

"Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок. 

Насколько мне известно, Кабинет Министров этому сейчас уделяет большое внимание, в частности ведением этого вопроса занялось Министерство цифровой трансформации, поэтому мы ожидаем, что общими усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы препятствовать выходу PayPal на украинский рынок", - заявил Бевз.

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Напоминаем:

PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. 

Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. 

Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.

PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. 

Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo.

В июле 2019 года глава Национального банка Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины.

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НБУ PayPal

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