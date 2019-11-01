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Новости 1 ноября: законопроект про финмониторинг, рейтинг богатейших, Укрспирт

Пятница, 1 ноября 2019, 21:00
 

О законопроекте про финмониторинг. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

О рейтинге 100 богатейших. В новом рейтинге самых богатых украинцев лидеры топ-5 хоть и потеряли суммарно 3,8 миллиардов долларов, но остались на своих местах.

Об Укрспирте. Президент Владимир Зеленский заявил, что 55% производства "Укрспирта" находится в тени.

О заводе Коломойского. АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка, согласился выплатить часть своей задолженности.

О земле многоквартирных домов. В Министерстве развития общин и территорий будет разработан порядок бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в собственность их совладельцам.

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Основатель и СЕО FlixBus Андре Шваммлайн: через пять лет все украинцы должны держать FlixBus в уме.

Соучредитель FlixBus рассказал ЭП, с чего началась история успеха крупнейшего автобусного оператора Европы, обозначил глобальные планы компании, основные преимущества и недостатки украинского рынка.

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Укрспирт авиация

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