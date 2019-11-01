Кабмин усовершенствует передачу земельных участков жителям многоквартирных домов

В Министерстве развития общин и территорий будет разработан порядок бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в собственность их совладельцам.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

В Минрегионе объясняют, что согласно закону, жители домов (относящиеся к ОСМД и нет) имеют право бесплатно перевести земельные участки в постоянное пользование.

Но в случае если ОСМД не создано, такая процедура возможна только при согласии всех жильцов дома.

По словам министерства, требование личного согласия и обращения с заявлениями 100% жильцов дома затрудняет процесс принятие решений.

"Учитывая текучесть состава собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме, может возникнуть ситуация, когда в случае их изменения совладельцем земельного участка будет оставаться предыдущий владелец, а проведение соответствующих действий по регистрации прав нового владельца потребует финансовых и временных затрат", - отмечают в Минрегионе.

В министерстве планируют решить вопрос бесплатной передачи участков совладельцам многоквартирных домов через комплексные законодательные изменения в Земельном кодексе Украины, Гражданском кодексе Украины, законах Украины "О государственном земельном кадастре", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений", "О особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Отмечено, что такую ​​цель предусмотрено Минрегионом в программе деятельности Кабмина на следующие пять лет.

В Минрегионе напоминают, что к земельному участку многоквартирного дома относятся:

- земля, на которой расположен жилой дом;

- земля, на которой находятся здания и сооружения, касающиеся такого дома;

- придомовая территория.



Экономическая правда