Курс валют на 9 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,70 - 24,72 гривни;

Евро - 27,14 - 27,17 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,69 - 25,02 гривни. Евро покупают по 26,96 гривни, продают по 27,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,01 - 25,03 гривни, евро - 27,34 - 27,45 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.

Экономическая правда