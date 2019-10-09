Курс валют на 9 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,70 - 24,72 гривни;
Евро - 27,14 - 27,17 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,69 - 25,02 гривни. Евро покупают по 26,96 гривни, продают по 27,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,01 - 25,03 гривни, евро - 27,34 - 27,45 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.
8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
Экономическая правда
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