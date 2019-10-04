Курс валют на 4 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,59 - 24,61 гривні;

Євро - 27 - 27,02 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,55 - 25 гривні. Євро купують по 26,83 гривні, продають по 27,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,78 - 24,9 гривні, євро - 27,14 - 27,34 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 жовтня на рівні 24,88 гривні за долар.

3 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.

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Економічна правда