С начала года в "зеленую" энергетику инвестировано более 2 миллиардов евро

Больше 2 млрд евро инвестировано в более 2500 МВт новых мощностей "чистой" электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

В частности, за этот период установлены следующие новые объекты: более 2000 МВт - СЭС; почти 400 МВт - ВЭС; около 120 МВт - СЭС домохозяйств (за 6 месяцев) 24 МВт - биогазовые установки; 13 МВт - объекты малой гидроэнергетики и 4 МВт - объекты на биомассе.

"Кроме этого, благодаря указанным новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 1 октября", - заявил Савчук.

По его словам, такие быстрые темпы ввода объектов, которые генерируют "чистую" электроэнергию, позволят выполнить международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики.

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Тем временем Крупнейший фонд Норвегии избавляется от нефтегазовых активов.

Экономическая правда