Крупнейший фонд Норвегии избавляется от нефтегазовых активов

Фонд национального благосостояния Норвегии, чей объем составляет 1 трлн долларов, объявил о распродаже акций нефтегазового сектора на сумму порядка 7,5 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Соответствующее решение было принято правительством страны в пятницу, с целью снижения рисков вследствие перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

В данный момент фонд имеет около 37 млрд долларов в капитале более чем 340 нефтегазовых компаний по всему миру.

Этот шаг правительства охватывает 134 компании, сосредоточенные на разведке и добыче нефти и газа, но пока не коснется таких гигантов как Royal Dutch Shell и Exxon Mobil. Он должен поспособствовать решению проблемы изменения климата.

Такое решение Норвегии подчеркивает риск того, что страны-производители энергии могут остаться с так называемыми неконтролируемыми активами - нефтехимическими запасами, которые больше не нужны миру, поскольку страны используют более чистые источники энергии, пишет издание.

Официально Фонд называется Государственный пенсионный фонд. Название изменили в 2006 году, до этого он назывался Нефтяной фонд Норвегии, это название широко используется до сих пор.

Правительство Норвегии вкладывало все сверхприбыли от продажи нефти в этот фонд, основанный в 1990-х годах.

Фонд в основном инвестирует в акции, а также в облигации и недвижимость. Он имеет долю в почти 9 тыс компаний, он обладает 1,3% мировой рыночной капитализации.

В марте 2016 года правительство впервые за 20 лет сняло деньги со счетов нефтяного фонда, поскольку доходы от нефти сократились из-за падения цен.

В сентябре 2017 года нефтяной фонд впервые достиг объема в 1 трлн долларов.

Средства этого фонда предназначены для финансирования общего благосостояния Норвегии после того, как в стране иссякнут запасы нефти.

Экономическая правда