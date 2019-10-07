Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,02 (на 4 октября - 27,24 гривни).

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.

4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

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Экономическая правда