Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 7 октября 2019, 09:14
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,02 (на 4 октября - 27,24 гривни).
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.
4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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