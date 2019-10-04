Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара та євро
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 09:17
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 жовтня на рівні 24,88 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,24 (на 3 жовтня - 27,15 гривні).
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.
3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.
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Економічна правда
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