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Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара та євро

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 09:17
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 4 жовтня на рівні 24,88 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,24 (на 3 жовтня - 27,15 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.

3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.

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Економічна правда

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НБУ гривня

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