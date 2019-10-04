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Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов - Лукашенко

Пятница, 4 октября 2019, 16:08

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правительства Украины и Беларуси обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

Об этом он сказал на Форуме украинских и белорусских регионов в Житомире, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не хочу скрывать, но не очень буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко.

По его словам, это не направлено против других стран, а является безопасностью Беларуси и Украины.

Напомним:

Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что главной задачей дальнейшего сотрудничества между Украиной и Беларусью является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, в частности в рамках реализации проэкта водного пути Е-40.

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Беларусь Украина энергетика

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