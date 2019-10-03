Криклій: Ключове завдання співпраці з Білоруссю - реалізація проєкту Е-40

Головним завданням подальшої співпраці між Україною та Республікою Білорусь є розвиток річкового судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро, зокрема в рамках реалізації проєкту водного шляху Е-40.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу в Житомирі за підсумками зустрічі з міністром транспорту та комунікацій Білорусі Олексієм Авраменком.

"Україна робить активні кроки для максимального розвитку своєї ділянки шляху на Дніпрі, запевняють у відомстві.

Одним із пріоритетних напрямків співробітництва є забезпечення умов для здійснення транзитних перевезень вантажів водним транспортом по території України.

Криклій зазначив, що, за підрахунками експертів, відновлення E-40 дозволить перевозити між Україною і Білоруссю додаткових 4 мільйони тонн вантажів щорічно.

"E-40 забезпечить значну економію часу для перевізників в Центральній і Східній Європі. Участь в європейській ініціативі щодо відродження Е-40 є одним із першочергових завдань щодо розвитку річкового транспорту та логістики в цілому", - заявив міністр.

"Ми маємо спільну мету і всі шанси змінювати геополітичну ситуацію, і реалізувати той інфраструктурний потенціал, який через законодавчі неврегулювання, через відсутність інфраструктурного транспортного коридору в останній час був нереалізований. Переконані, що обидві сторони від цього виграють", - пояснив він.

Міністр наголосив, що зараз на українській стороні буде проводитись техніко-економічне обґрунтування та вивчатись питання екології: "Одна із наших пріоритетних задач - це розвиток річкового сполучення. Ми розуміємо, що найкращі результати будуть досягнуті, якщо річкове сполучення запрацює у трьох країнах – Україна, Білорусь та Польща. Тоді ми зможемо забезпечити зв'язок між Балтійським та Чорним морем і ситуація в транспортних маршрутах зміниться кардинально. Але попри це, ми вже будемо напрацьовувати транспортне сполучення, щоб обом країнам можна було імпортувати і експортувати вантажі".

У свою чергу Олексій Авраменко зазначив, що Міністерство транспорту і комунікацій Білорусі підписало інвестиційний договір з інвестором щодо будівництва порту в Нижніх Жорах: "Сьогодні ми обговорювали, як ми поступово будемо рухатися у питанні забезпечення глибин річки Дніпро по українській території, що безумовно є дуже важливим для Республіки Білорусь і для подальшого розвитку водного транспорту. Сподіваюсь, ті кроки, що ми намітили, найближчим часом будуть реалізовані і ми надамо значну динаміку в частині розвитку транспортних послуг і товарообміну між нашими країнами".

Україна співпрацює з Європейською Комісією та міжнародними організаціями з питань розвитку внутрішніх водних шляхів та гармонізації законодавства. Міністр інфраструктури наголосив, що ключові іноземні партнери підтримують реформу внутрішнього водного транспорту в Україні та очікують прийняття секторального закону, який імплементує ряд директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: "У вересні 2019 року було зареєстровано у Верховній Раді України законопроєкт, який стане фундаментом для розвитку судноплавства на річках України", - зазначив Міністр.

Криклій також зауважив, що під час зустрічі було обговорено та узгоджено графік подальших кроків і в інших галузях транспорту, визначено чіткі пріоритети та поставлено дедлайни.

"Перш за все – це лібералізація по автоперевезеннях, оскільки ми маємо точно взаємодіяти в цій частині. Також були обговорені питання стосовно співпраці наших залізничних транспортних потоків і напрямів. Була зосереджена увага, що необхідно збільшувати і нарощувати оборотність вагонів. Визнали, що маємо позитивні результати і динаміку зростання транспортних потоків в залізничній сфері. Окремо визначили результати і позитивну динаміку роботи потягу "чотирьох столиць" і зазначили, що будемо спільно працювати, щоб спростити механізм перевірки документів при транзиті для іноземних громадян", - зазначив Криклій.

Європейська правда