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Украина и Беларусь подписали контракты на полмиллиарда долларов

Пятница, 4 октября 2019, 13:37

Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Как отмечается, контракты были подписаны по итогам заседания Украинско-Белорусского консультативного совета делового сотрудничества.

"Беларусь - очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши)", - сказал Геннадий Чижиков, президент ТПП Украины.

"Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долларов", - сказал он.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что главной задачей дальнейшего сотрудничества между Украиной и Беларусью является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, в частности в рамках реализации проэкта водного пути Е-40.

Экономическая правда

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