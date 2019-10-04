Совладелец "Новой Почты": власть осложняет жизнь миллиону предпринимателей

Президент "Союза украинских предпринимателей" и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов заявил, что отдельные законодательные инициативы власти усложняют жизнь миллиону украинских предпринимателей.

Об этом он сказал во время встречи компаний-членов Американской торговой палаты, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей в пятницу.

"Вместо борьбы в теневой экономике очень много законодательных инициатив пытаются усложнять жизнь многим малым предпринимателям", - сказал Климов.

По его словам, по состоянию на февраль 2019 года в Украине 572 тысяч ФОП-ов 2й группы и 479 тысяч ФОП-ов 3-й группы.

"То есть мы говорим о миллионе предпринимателей, которым мы усложняем жизнь. Когда мы говорим о цифровых РРО, забывают сказать, что Z-отчеты будут бумажными, что они будут отчитываться в налоговую, что подрывает саму суть упрощения системы", - заявил он.

"А мы пытаемся сделать так, чтобы весь бизнес был на упрощенной системе, чтобы налоговая нагрузка была настолько простой и легкой, чтобы создавались настоящие драйверы роста экономики. Чтобы достичь 40% роста экономики, мы должны думать о драйверах этого роста", - подытожил он.

Как известно, Верховная Рада накануне приняла законопроект №1073 о кэшбэке и сейчас он ждет подписи президента.

Согласно закону, если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек (чек, который не был зарегистрирован на сервере Налоговой, ЭП) на один или несколько товаров, каждый из которых дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в Налоговую.

Если в результате проверки ГНС этот факт подтвердится, предприниматель заплатит штраф в размере 150% от стоимости товара, проданного не по чеку. Часть штрафа в качестве вознаграждения получит покупатель, часть — государственный бюджет.

Раньше владелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин раскритиковал законопроект по "кэшбеку".

"Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", — отметил он.

"Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон... Скоро проверки будут у всех, к кому захотят прийти. Поэтому я призываю бизнес не молчать", — подчеркнул Чечеткин.

Чтобы узнать о всех нововведениях, которые касаются физлиц-предпринимателей, читайте: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"

Экономическая правда