Курс валют на 4 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,59 - 24,61 гривни;

Евро - 27 - 27,02 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,55 - 25 гривни. Евро покупают по 26,83 гривни, продают по 27,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,78 - 24,9 гривни, евро - 27,14 - 27,34 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.

3 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

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Экономическая правда