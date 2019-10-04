Курс валют на 4 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,59 - 24,61 гривни;
Евро - 27 - 27,02 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,55 - 25 гривни. Евро покупают по 26,83 гривни, продают по 27,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,78 - 24,9 гривни, евро - 27,14 - 27,34 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.
3 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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