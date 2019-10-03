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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Четвер, 3 жовтня 2019, 17:48

3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,57 - 24,62 гривні;

Євро - 26,93 - 26,98 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.

3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.

Економічна правда

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