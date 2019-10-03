Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
Четвер, 3 жовтня 2019, 17:48
3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,62 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,57 - 24,62 гривні;
Євро - 26,93 - 26,98 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.
3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua