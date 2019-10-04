В Налоговой объяснили, почему закон о "кэшбеке" исключает мошенничество с чеками

В Налоговой уверяют, что закон про "кэшбэк", согласно которому покупатели смогут обращаться с жалобами в Налоговую о "неправильном" чеке, исключает возможность для манипуляций и не навредит бизнесу.

Об этом говорится в ответе ГНС на запрос ЭП.

Как заявили в пресс-службе Налоговой, сейчас в РРО информация о проведенной расчетной операции не только передается в контролирующий орган, но и остается в фискальной памяти РРО.

"Если информация о проведенной с нарушением расчетной операции, которая будет предоставлена ​​потребителем, не подтвердится имеющейся информации с фискальной памяти РРО и информационных баз ГНС, только тогда можно говорить о том, предоставленный чек является "неправильным", — говорится в ответе.

"Практически невозможно подделать чек РРО таким образом, чтобы в нем совпали все реквизиты настоящего чека из этого РРО (в частности, номер чека именно для этого РРО, дата и время создания такого чека и т.п.) и при этом информация о нем отсутствовала в фискальной памяти "памяти РРО", — подчеркивают в ГНС.

Еще сложнее, отмечают налоговики, подделать чеки в "программном РРО".

"Подделать такой чек невозможно, поскольку он будет фискализироваться на сервере контролирующего органа. Кроме того, часть фискального номера такого чека будет формироваться самим устройством (смартфоном, планшетом, компьютером), а другая часть — сервером контролирующего органа.

В Налоговой также заявили ЭП, что "не вправе ограничивать конституционные права граждан на обращение о нарушениях".

"Представление недобросовестным потребителем жалобы в контролирующий орган с целью неправомерного получения "кэшбека" практически исключается необходимостью полной идентификации такого жалобщика в Электронном кабинете.

То есть, такой покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет проверять не только правомерность действий продавца по отношению к нему, но, в первую очередь, будет оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе. Это сводит риски возможных манипуляций с их подделкой к минимуму", — уверены в ГНС.

Как известно, Верховная Рада накануне приняла законопроект №1073 о кэшбэке и сейчас он ждет подписи президента.

Согласно закону, если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек (чек, который не был зарегистрирован на сервере Налоговой, ЭП) на один или несколько товаров, каждый из которых дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в Налоговую.

Если в результате проверки ГНС этот факт подтвердится, предприниматель заплатит штраф в размере 150% от стоимости товара, проданного не по чеку. Часть штрафа в качестве вознаграждения получит покупатель, часть — государственный бюджет.

Раньше владелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин раскритиковал законопроект по "кэшбеку".

"Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", — отметил он.

"Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон... Скоро проверки будут у всех, к кому захотят прийти. Поэтому я призываю бизнес не молчать", — подчеркнул Чечеткин.

Чтобы узнать о всех нововведениях, которые касаются физлиц-предпринимателей, читайте: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"

Экономическая правда