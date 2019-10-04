Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару и евро
Пятница, 4 октября 2019, 09:17
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,24 (на 3 октября - 27,15 гривни).
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.
3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.
Читайте также: Гривня возвращается на место. С чем связаны качели на валютном рынке
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua