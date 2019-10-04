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Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару и евро

Пятница, 4 октября 2019, 09:17
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,24 (на 3 октября - 27,15 гривни).

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.

3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

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Экономическая правда

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НБУ гривня

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