Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 октября на уровне 24,88 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,24 (на 3 октября - 27,15 гривни).

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.

3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

Читайте также: Гривня возвращается на место. С чем связаны качели на валютном рынке

Экономическая правда