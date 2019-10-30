Укрпочта с 1 ноября прекратит продавать лотереи

С 1 ноября 2019 года в отделениях Укрпочты перестанут продавать лотереи.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

"Поскольку мы пока не продали еще Почтамт под 5-звездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, в соответствии с запланированными решениями Верховной Рады, Укрпочта с 1 ноября окончательно прекратила продавать лотереи.

Единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов", - заявил он, ссылаясь на зарегистрированный в парламенте законопроект о легализации игорного бизнеса.

Напомним:

Новый законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что казино смогут размещаться только на базе крупных 5-ти звездочных отелей.

В тексте идет речь о размещении казино только на базе пятизвездочных отелей. В случае Киева - такими могут стать гостиницы с номерным фондом не менее 200 номеров, в Одессе, Харькове, Днепре и Львове - с номерным фондом не менее 120 номеров. Для других городов размер номерного фонда должен быть не менее 100 номеров.

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Экономическая правда