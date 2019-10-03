Одесский припортовый завод выходит на международные рынки
Одесский припортовый завод возобновил поставки аммиака и карбамида на внутренний и международные рынки.
Об этом сообщает пресс-служба АгроГазТрейдинг, компании, которая сотрудничает с ОПЗ по давальческой схеме.
Отмечается, что по состоянию на 2 октября ОПЗ произвел 13,1 тыс тонн аммиака и 122,5 тыс тонн карбамида. Продукция припортового завода теперь поступает в Грецию, Турцию, Марокко, Сенегал, Индию и Кот-д'Ивуар.
Договор на переработку давальческого сырья также предусматривает выплату задолженности ОПЗ перед НАК "Нафтогаз". АГТ добавило к стоимости переработки 1 и 1,5 доллара за тонну продукции для аммиака и карбамида соответственно.
Новый контракт позволил за первый месяц работы ОПЗ погасить задолженность на 2,3 млн грн.
По словам партнера АГТ Владимира Колота, сотрудники, которые были вынуждены искать работу из-за простоя предприятия, возвращаются на завод.
Напомним:
Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.
В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.
В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.
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Экономическая правда
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