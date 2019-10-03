Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Четверг, 3 октября 2019, 17:48
3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,57 - 24,62 гривни;
Евро - 26,93 - 26,98 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.
3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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