Все разделы
Укр / Рус

Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Четверг, 3 октября 2019, 17:48

3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,57 - 24,62 гривни;

Евро - 26,93 - 26,98 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 29 копеек, установив его на 3 октября на уровне 24,85 гривни за доллар.

3 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,9 - 24,93 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: доллар и евро продолжают дорожать 3 октября 2019, 09:00
Гривня. Аномалия закончилась. Сезонное падение началось 2 октября 2019, 15:20
Курс валют: доллар и евро резко подрожали на "черном" рынке 2 октября 2019, 14:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!