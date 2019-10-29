В "Нафтогазе" готовят новый иск к "Газпрому"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя переговоры по транзиту российского газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Витренко заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", – написал Витренко.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября планирует направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

Экономическая правда