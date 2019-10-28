Трехсторонние газовые переговоры прошли неудачно — ЕК

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование четвертым раундом трехсторонних консультаций по газу, которые состоялись на политическом уровне в понедельник.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после завершения переговоров.

По словам Шефчовича, он на всех встречах по поводу поставок газа напоминает партнерам, что время истекает.

"Поэтому я призвал каждого за столом переговоров быть как можно конструктивнее. К сожалению, я должен сказать, что разочарован сегодняшним результатом, говорю об этом открыто", - заявил он.

По его словам, целью переговоров было прийти к общему пониманию ключевых принципов будущего транзита российского газа через Украину в ЕС, что транзит будет осуществляться на основе европейского права.

Относительно длительности контракта, объемов и тарифов договоренности достичь не удалось.

"Параметры, которые я представил, были приемлемы для украинских партнеров. К сожалению, после длительных дискуссий и взаимных объяснений российская сторона оказалась не готова сделать то же самое" - заявил Шефчович.

Вместе с тем он выразил надежду, что на будущих встречах удастся прийти к конструктиву.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

Европейская правда