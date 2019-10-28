Курс валют на 28 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,10 - 24,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,04 - 25,07 гривни;
Евро - 27,77 - 27,80 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,86 - 25,14 гривни. Евро покупают по 27,47 гривни, продают по 27,93 гривиы.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,91 - 24,95 гривни, евро - 27,58 - 27,66 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 28 октября на уровне 25,17 гривни за доллар.
25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 - 25,13 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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