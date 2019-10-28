Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,11 - 25,13 гривни;

Евро - 27,84 - 27,87 гривни;



Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 28 октября на уровне 25,17 гривни за доллар.

28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.