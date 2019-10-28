Гривня на закрытии межбанка немного ослабла
Понедельник, 28 октября 2019, 17:20
28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,11 - 25,13 гривни;
Евро - 27,84 - 27,87 гривни;
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 28 октября на уровне 25,17 гривни за доллар.
28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.
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