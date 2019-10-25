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Гривня на міжбанку застигла на місці

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 17:06
 

25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,10 - 25,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,10 - 25,13 гривні;

Євро – 27,86 - 27,89 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 25 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

25 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,15 гривні за долар.

Економічна правда

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