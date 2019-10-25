Офіційний курс: гривня знову ослабла до долара та євро
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 25 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,94 (на 24 жовтня - 27,68 гривні).
Нагадаємо:
24 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,15 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 24 жовтня на рівні 24,89 гривні за долар.
24 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.
Економічна правда
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