Офіційний курс: гривня знову ослабла до долара та євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 25 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,94 (на 24 жовтня - 27,68 гривні).

Нагадаємо:

24 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,15 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 24 жовтня на рівні 24,89 гривні за долар.

24 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.

Економічна правда