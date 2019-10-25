Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня знову ослабла до долара та євро

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 25 жовтня на рівні 25,11 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,94 (на 24 жовтня - 27,68 гривні).

Нагадаємо:

24 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,11 - 25,15 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 24 жовтня на рівні 24,89 гривні за долар.

24 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 24 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 24 жовтня 2019, 11:10
Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро 24 жовтня 2019, 09:14
Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 23 жовтня 2019, 13:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!