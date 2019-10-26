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Официальный курс: гривня снижается третий день подряд

Суббота, 26 октября 2019, 10:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 28 октября на уровне 25,17 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,96 (на 25 октября - 27,94 гривни).

Напомним:

25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 - 25,13 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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