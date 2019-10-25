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Гривня на межбанке застыла на месте

Пятница, 25 октября 2019, 17:06
 

25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,10 - 25,13  гривни;

Евро - 27,86 - 27,89 гривни;

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.

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межбанк

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