Гривня на межбанке застыла на месте

25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,10 - 25,13 гривни;

Евро - 27,86 - 27,89 гривни;



Напомним:



Национальный банк понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.

25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.