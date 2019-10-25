Гривня на межбанке застыла на месте
Пятница, 25 октября 2019, 17:06
25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 - 25,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,10 - 25,13 гривни;
Евро - 27,86 - 27,89 гривни;
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 25 октября на уровне 25,11 гривни за доллар.
25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,11 - 25,15 гривни за доллар.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua