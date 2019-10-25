Табачные компании после встречи с Гончаруком ждут отмены скандальной поправки

Представители табачной компании British American Tobacco Украина 23 октября встретились с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министрами, производитель сигарет ждет отмены скандальной поправки.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Вчера (23 октября - ред.) состоялась встреча с премьер-министром и министрами. Хочу поблагодарить правительство за конструктивный и плодотворный диалог, понимание ситуации на рынке и желание решить проблему, которая может нанести вред крупнейшим налогоплательщикам и экономике страны в целом.

При поддержке Кабинета министров и сразу после отмены поправки в закон №1049 о регулировании цен мы сможем оперативно восстановить производство в Прилуках, вернуть сотни работников и подрядчиков к работе, обеспечить налоговые отчисления в бюджет", - заявил гендиректор компании Саймон Уелфорд.

По его словам, планы Кабмина по детенизации экономики, в том числе путем введения уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, заслуживают поддержки и будут иметь положительный эффект на экономику Украины.

По информации ЭП, Гончарук выступил против поправки. Сейчас правительство взяло курс на то, чтобы отмотать ситуацию назад.

Собеседники ЭП в профильном комитете Верховной Рады говорят, что депутаты склоняются к тому, чтобы не впутывать в эту историю президента и отправить законопроект на третье чтение. Решение может быть принято на следующей неделе.

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Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.