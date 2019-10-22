Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 3 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3 миллиарда гривен, большая часть из которых стали поступления от 3-летних ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс служба Минфина в Facebook.

Ставки доходности составили:

по 6-месячным ОВГЗ - 15,4% (снижение на 25 базисных пунктов);

по 1-летним ОВГЗ - 14,8%; (Снижение на 13 бп);

по 3-летним ОВГЗ - 15,06% (снижение на 36 бп).

Напомним:

15 октября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,15 миллиарда гривень.

8 октября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,154 миллиарда гривень, большая часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ.

Экономическая правда