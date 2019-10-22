Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ - Герус

Кабинет министров установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России, сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом он сказал в интервью для Интерфакс-Украина.



"Это уже сегодня действует – такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%", - сказал Герус.

По его словам, украинские власти продолжат мониторинг импортируемой электроэнергии в страну, и вмешаются в случае превышения 5% порога общего объема потребления из одного источника.

Также Герус отметил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.

"Этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был больше 1000 МВт. Это в 10 раз больше, чем сейчас. Вопрос мониторинга – выставить какие-то маркеры, выше которых мы не допускаем импорт, и выставить механизмы, которые будут работать", - сказал глава профильного комитета парламента.

Напомним:

Как сообщалось, Украина 1 октября 2019 возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. В минувший вторник импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Всего пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре.