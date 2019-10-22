Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акциза

Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривен в связи с поддержкой парламентом законопректа №1049.

Об этом сообщает корреспондент ЭП.

"Мы на 73% снизили производство во второй половине октября по сравнению с планами.

Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - сказал в комментарии ЭП директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Гинтаутас Диргела.

По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога.

Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Кабинет министров планирует на этой неделе провести встречу с табачными компаниями для обсуждения "табачной" правки.

Оксана Пирожок, ЭП