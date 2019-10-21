Кабмин планирует обсудить с табачными компаниями скандальную поправку

Кабинет министров планирует на этой неделе провести встречу с табачными компаниями для обсуждения "табачной" правки.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит. На этой неделе планируем провести с ними встречу, чтобы объяснить позицию правительства и найти общий язык с ними.

Нам важно, чтобы не только они, но и любой бизнес видел, что мы не будем стоять на стороне лоббистов отдельных интересов", - сказал он.

По его словам, правку в законопроект, которая стала причиной "возникновения беспокойства у табачных компаний", была подана не правительством, а народным депутатом.

"Думаю, мы на этой неделе найдем выход из ситуации и решим проблему, которая так беспокоит бизнес", - добавил Гончарук.

Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Экономическая правда