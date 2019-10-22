В правительстве озвучили консервативный и оптимистический прогноз роста ВВП в 2020 году

Тимофей Милованов

Консервативная оценка Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предусматривает рост ВВП в 2020 году на 3,7%, оптимистичная - 4,8%.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук по итогам подготовки обновленного макропрогноза, передает "Интерфакс-Украина".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов добавил, что базовым прогнозом на 2020 год все же является рост ВВП на 3,5-3,7%, сообщает Укринформ.

По его словам, должно быть несколько прогнозов по росту экономики Украины от международных партнеров.

"На самом деле будет 4 прогноза роста ВВП Украины - прогноз НБУ, наш прогноз, прогноз МВФ и Всемирного Банка. Из них публичным сейчас является прогноз Всемирного Банка. Мы свой прогноз подаем на Кабмин в ближайшее время. Нацбанк также свой прогноз готовит и постоянно обновляет", - заявил Милованов.

Так, в частности, прогноз роста Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики - 3,7%. Прогноз МВФ будет похож по показателям, хочет не исключен немного меньший показатель, сказал министр.

Как отметил глава министерства, обновленный макроэкономический прогноз будет обнародован после его утверждения на правительственном заседании.

Напоминаем:

В апреле Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в последующие четыре года.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019 года, равно как и 3% роста в 2020 году.