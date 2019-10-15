МВФ не верит, что экономика Украины будет расти на 5-7% в год

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019 года, равно как и 3% роста в 2020 году.

Об этом говорится в обзоре "Перспективы развития мировой экономики", опубликованном 15 октября.

МВФ ожидает также, что уровень инфляции по итогам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020 году снизится до 5,9%.

Дефицит текущего счета в этом году составит 2,8%, а в следующем - увеличится до 3,5%.

Уровень безработицы в этом и следующем году будет на уровне 8,7% и 8,2% соответственно.

Напоминаем:

В апреле Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в последующие четыре года.

Экономическая правда