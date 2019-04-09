МВФ обновил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%, что соответствует показателям, приведенным в предыдущем анализе Фонда в октябре 2018 года.

Об этом говорится в обнародованном докладе "Перспективы мировой экономики", передает "Укринформ".

В частности, как указано в документе, реальный уровень ВВП Украины до конца нынешнего году прогнозируется на уровне 2,7%. Причем прогноз на 2020 год составляет 3%.

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Украина традиционно размещена в группе импортеров энергоносителей в регионе стран СНГ, хотя в примечании указано, что она не является членом Содружества, а группа сформирована по территориальному признаку. Лучший прогноз ВВП на этот год в этой группе имеет Таджикистан (5%), самый низкий - Республика Беларусь (1,8%). Средний показатель по группе составляет 2,8%, что примерно равно прогнозам для ВВП Украины.

МВФ также обнародовал другие важные показатели экономического роста для Украины. Так, индекс потребительских цен в стране, как ожидают аналитики МВФ, остановится на отметке 8% в этом году (по сравнению с 10,9% в прошлом году), а в 2020 году - уменьшится до 5,9%.

Баланс текущих счетов Украины будет оставаться отрицательным на уровне минус 2,5% в 2019 году и минус 2,4% в 2020 году.

Уровень безработицы в Украине, как ожидается, снизится с 9% в прошлом году до 8,5% в этом и сохранит тенденцию к снижению в 2020 году (8,1%).

Напоминаем:

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

Согласно прогнозу Национального банка, экономический рост в Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%.