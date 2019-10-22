Курс валют: доллар снова стоит меньше 25 гривень
Вторник, 22 октября 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 22 октября на уровне 24,97 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,90 (на 21 октября - 27,89 гривни).
Напоминаем:
21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.
21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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