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Курс валют: доллар снова стоит меньше 25 гривень

Вторник, 22 октября 2019, 09:00

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 22 октября на уровне 24,97 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,90 (на 21 октября - 27,89 гривни).

Напоминаем:

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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