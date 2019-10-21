Суд обязал полицию взяться за подозрительные тендеры и премии в университете Богомольца

Суд обязал полицию начать расследование из-за подозрительных тендеров и сотни тысяч премий в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца.



Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

В августе этого года StateWatch на страницах ЭП сообщила о ревизии в университете Богомольца, которая разоблачила ряд проблем с использованием бюджетных средств и непрозрачными тендерами, которые проводил университет.



В частности, по данным аудиторов, бывшая ректорша университета Екатерина Амосова допустила нарушение, в результате которого в течение 2015-2018 годов проректору университета Александру Никитюку незаконно начислялись выплаты за ученое звание и степень, надбавки за почетное звание и заработные платы за время отпуска на общую сумму 219,5 тысяч гривень.



Кроме этого, в течение 2016-2018 годов Никитюку незаконно начислялись вознаграждения как физическому лицу за выполнение им обязанностей по трудовым договорам/соглашениям, хотя эти же обязанности он должен был выполнять как штатный работник.

Это нарушение привело к излишним перечислениям и использованием средств университета на общую сумму 427 тысяч гривень.



Александр Никитюк является фигурантом многочисленных журналистских расследований и одним из сторонников Екатерины Амосовой.



Изучив обстоятельства и факты, которые были изложены в акте ревизии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, юристы "StateWatch" определили, что вышеуказанные действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса, а именно растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в особо крупных размерах.

В связи с этим, представителем организации было подано заявление о преступлении в Белоцерковский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Однако, правоохранители проигнорировали данное заявление и не внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований.

В связи с этим, юристы "StateWatch" обратились в суд с жалобой на бездействие правоохранителей.



11 октября 2019 следственный судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области удовлетворил жалобу на бездействие начальника следственного отдела Белоцерковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

И обязал правоохранителей внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, которые были изложены в заявлении StateWatch.



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Напомним:

В августе ревизия в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца разоблачила ряд проблем с использованием бюджетных средств и непрозрачными тендерами, которые проводил университет.

В течение прошлого года Министерство здравоохранения было вынуждено несколько раз увольнять ректора университета Екатерину Амосову, поскольку последняя возобновлялась решениями Окружного административного суда Киева. Основные претензии к экс-ректора: срыв лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.



Экономическая правда