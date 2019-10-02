Компания Колмойського погасила долг Приватбанка перед НБУ

Компания "Арлан", которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В мая 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал Приватбанку до национализации.

Напомним:

Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

Экономическая правда