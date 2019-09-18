Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с НБУ

Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал Приватбанку до национализации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно соглашению, "Арлан" взяла на себя обязательство погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе.

"В 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам", - пояснили в НБУ.

Напомним:

Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

Экономическая правда