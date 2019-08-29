Завод Коломойского пошел на мировую с НБУ

Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил АО Никопольский завод ферросплавов, последний обязуется погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае прошлого года Нацбанк подал в Хозсуд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее Никопольскому заводу ферросплавов.

Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

В НБУ подчеркнули, что решение судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка путем заключения мирового соглашения состоялось впервые.

"Сегодня на разных этапах судебных разбирательств находится еще более двух сотен подобных дел по Приватбанку и других банках, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили обязательства по кредитам рефинансирования", - заявили в Нацбанке.

Экономическая правда