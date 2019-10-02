Владельцы "евроблях" митингуют за принятие закона о растаможке

Около 100 представителей объединения "АвтоЕвроСила" собрались на митинг под ВР с требованием принятия закона о доступной растаможке автомобилей с номерами стран ЕС, к митингующим уже выходил глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Активисты отмечают, что вышли на улицу потому, что не видят никаких шагов по принятию закона по растаможке авто.

"К сожалению, нет никакого движения по этим законопроектам, кроме движения в Министерстве инфраструктуры, но они не являются субъектом законодательной инициативы. Такая скорость принятия законопроекта нас волнует", - сообщается на Facebook-странице АвтоЕвроСилы.

Среди требований, которые выдвигают митингующие - регистрация законопроекта о доступной растаможке авто, признание этого законопроекта как неотложного и передача его в парламент и на подпись президенту.

Как отмечается, к активистам уже вышел глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и пообещал ускорить процесс принятия, рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.

Лидер АвтоЕвроСилы Олег Ярошевич заявил, что активисты вышли на связь с премьером Алексеем Гончаруком, который пообещал встретиться с ним и записать совместное видео, в котором Гончарук даст обязательство взять под контроль ускорения растаможки.

До встречи с премьером митингующие не собираются расходится.

Отдельно Ярошевич отметил, что перед премьером будет поставлен вопрос об увольнении главы таможни Максима Нефьодова.

Напомним:

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По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Экономическая правда