Владельцы "евроблях" митингуют за принятие закона о растаможке
Около 100 представителей объединения "АвтоЕвроСила" собрались на митинг под ВР с требованием принятия закона о доступной растаможке автомобилей с номерами стран ЕС, к митингующим уже выходил глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Активисты отмечают, что вышли на улицу потому, что не видят никаких шагов по принятию закона по растаможке авто.
"К сожалению, нет никакого движения по этим законопроектам, кроме движения в Министерстве инфраструктуры, но они не являются субъектом законодательной инициативы. Такая скорость принятия законопроекта нас волнует", - сообщается на Facebook-странице АвтоЕвроСилы.
Среди требований, которые выдвигают митингующие - регистрация законопроекта о доступной растаможке авто, признание этого законопроекта как неотложного и передача его в парламент и на подпись президенту.
Как отмечается, к активистам уже вышел глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и пообещал ускорить процесс принятия, рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.
Лидер АвтоЕвроСилы Олег Ярошевич заявил, что активисты вышли на связь с премьером Алексеем Гончаруком, который пообещал встретиться с ним и записать совместное видео, в котором Гончарук даст обязательство взять под контроль ускорения растаможки.
До встречи с премьером митингующие не собираются расходится.
Отдельно Ярошевич отметил, что перед премьером будет поставлен вопрос об увольнении главы таможни Максима Нефьодова.
Напомним:
В сентябре парламент отложил на 3 месяца штрафы за нерастаможенные "евробляхи"
По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией.
Читайте также: Последний шанс: что новая власть будет делать с "евробляхами"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua