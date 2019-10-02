"Нафтогаз" предложил переложить на ДТЭК обязательства поставлять газ на Луганскую ТЭС

НАК "Нафтогаз Украины" предложило переложить спецобязательства поставлять газ на Луганскую ТЭС ( "ДТЭК Востокэнерго") на ЧАО "Нефтегаздобыча", которая входит в группу ДТЭК.

Об этом говорится в письме компании к СНБО, которое есть в распоряжении ЭП.

Отмечается, что в письме "ДТЭК Востокэнерго" от 22.08.19 говорится об инициировании принятия Кабмином решения о применении льготной цены на уровне 2895 грн за 1000 кубометров (без НДС).

В "Нафтогазе" подчеркивают, что это постановление не было опубликовано и не вступило в силу. Компания отмечает, что не имеет оснований для поставки газа с применением льготной цены на уровне 2895 грн за 1000 кубометров (без НДС).

"Понимая и разделяя обеспокоенность ООО "ДТЭК Востокэнерго" о необходимости бесперебойного электро/водоснабжения населению и другим потребителям на территории Луганской области, которая находится под контролем украинской власти, считаем одним из возможных путей урегулирования данного вопроса возложение специальных обязанностей в части поставок газа на Луганскую ТЭС на ЧАО "Нефтегаздобыча" (ДТЭК Нефтегаз)", - говорится в письме "Нафтогаза" к СНБО.

Как сообщалось, в Луганской ТЭС заявили, что с 1 октября электростанция может остановиться из-за отсутствия газа.

Как написал в Facebook глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук, Нафтогаз подтвердил номинацию газа для ДТЭК Луганская ТЭС на октябрь.

Ковальчук сообщил, что "ДТЭК" предупредила его о том, что с 1 октября Луганская ТЭС может остановиться.

"Под "предотвращением нарушения нормального режима работы ОЭС Украины" в письме ДТЭКа завуалировано имелось в виду отключение от электричества более половины жителей Луганской области. В связи с получением номинации на октябрь "нарушения" отменяются.

Насколько известно из СМИ, газ, поставленный в течение июля-сентября, Луганская ТЭС не оплатила", - написал глава Укрэнерго.

Напомним:

14 августа Кабинет министров обязал "Нафтогаз" продавать газ Луганской ТЭС по цене 2895 грн за тысячу кубометров - это примерно на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

Позже стало известно, что "Нафтогаз" не будет продавать газ для ТЭС Ахметова по спеццене.

Экономическая правда