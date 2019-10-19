Итальянский лоукостер может начать летать в Запорожье и Мариуполь

Авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность начала полетов из аэропортов Запорожья и Мариуполя.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее о возможности полетов Ernest Airlines из этих аэропортов заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а потом и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днепра", - заявил посол в ходе пресс-конференции по случаю открытия офиса Ernest Airlines в Киеве.

Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.

Напомним:



В июне итальянский лоукостер планировал открыть офис и начать базировать самолеты в Украине.

Сегодня флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319. Авиакомпания осуществляет полеты из городов Италии за 13 маршрутам в киевский аэропорт Жуляны, Львов, Харьков и Одессу.

Объем инвестиций, которые компания потратила за последние два года для захода на украинский рынок, Ernest Airlines оценивает в 30 млн евро. В последующие два года компания планирует потратить для развития своего присутствия в Украине 100 млн евро.

В 2019 году Ernest Airlines ожидает, что пассажиропоток на его маршрутах между Украиной и Италией превысит отметку в 500 тысяч человек. В 2018 году этот показатель составил 200 тысяч путешественников.

Ранее авиакомпания сообщила, что в ближайшее время откроет 5 новых маршрутов между Украиной и Италией.

