Итальянский лоукостер может начать летать в Запорожье и Мариуполь
Авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность начала полетов из аэропортов Запорожья и Мариуполя.
Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее о возможности полетов Ernest Airlines из этих аэропортов заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.
"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а потом и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днепра", - заявил посол в ходе пресс-конференции по случаю открытия офиса Ernest Airlines в Киеве.
Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.
Напомним:
В июне итальянский лоукостер планировал открыть офис и начать базировать самолеты в Украине.
Сегодня флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319. Авиакомпания осуществляет полеты из городов Италии за 13 маршрутам в киевский аэропорт Жуляны, Львов, Харьков и Одессу.
Объем инвестиций, которые компания потратила за последние два года для захода на украинский рынок, Ernest Airlines оценивает в 30 млн евро. В последующие два года компания планирует потратить для развития своего присутствия в Украине 100 млн евро.
В 2019 году Ernest Airlines ожидает, что пассажиропоток на его маршрутах между Украиной и Италией превысит отметку в 500 тысяч человек. В 2018 году этот показатель составил 200 тысяч путешественников.
Ранее авиакомпания сообщила, что в ближайшее время откроет 5 новых маршрутов между Украиной и Италией.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua