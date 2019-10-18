Итальянский лоукостер добавит 5 новых маршрутов из Украины

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в ближайшее время откроет 5 новых маршрутов, между Украиной и Италией.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председателя правления Ernest Airlines Шади Эль Таннир во время церемонии открытия представительства в Киеве.

"Мы с большим удовольствием откроем еще пять новых направлений, которые соединят Украину и Италию. Уже с 18 декабря начнутся рейсы из Милана в Одессу. Позже мы запустим рейсы Венеция - Киев, Болонья - Львов, Бари - Киев и Триест - Киев ", - сообщил Шади Эль Таннир.



Напомним:



В июне итальянский лоукостер планировал открыть офис и начать базировать самолеты в Украине.

Сегодня флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319. Авиакомпания осуществляет полеты из городов Италии за 13 маршрутам в киевский аэропорт Жуляны, Львов, Харьков и Одессу.

Объем инвестиций, которые компания потратила за последние два года для захода на украинский рынок, Ernest Airlines оценивает в 30 млн евро. В последующие два года компания планирует потратить для развития своего присутствия в Украине 100 млн евро.

В 2019 году Ernest Airlines ожидает, что пассажиропоток на его маршрутах между Украиной и Италией превысит отметку в 500 тысяч человек. В 2018 году этот показатель составил 200 тысяч путешественников.