Итальянский лоукостер планирует открыть офис и начать базировать самолеты в Украине

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines в следующем году планирует начать базировать в Украине два самолета и открыть офис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на avianews.com.

Представитель авиакомпании сообщил изданию, что сейчас обсуждается, будут ли оба авиалайнера базироваться в Киеве, или один из них будет расположен в региональном аэропорту Украины.

В планах авиаперевозчика также открытие собственного офиса в Киеве, который будет заниматься обслуживанием агентств и пассажиров, и колл-центра. Сейчас поддержка пассажиров осуществляется украиноязычными операторами из Италии.

В 2019 году Ernest Airlines ожидает, что пассажиропоток на его маршрутах между Украиной и Италией превысит отметку в 500 тысяч человек. В 2018 году этот показатель составил 200 тысяч путешественников.

Объем инвестиций, которые компания потратила за последние два года для захода на украинский рынок, Ernest Airlines оценивает в 30 млн евро. В последующие два года компания планирует потратить для развития своего присутствия в Украине 100 млн евро.

Сегодня флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319. Авиакомпания осуществляет полеты из городов Италии за 13 маршрутам в киевский аэропорт Жуляны, Львов, Харьков и Одессу.

Европейская правда