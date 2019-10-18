Курс валют на 18 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,03 - 25,07 гривни;

Евро - 27,86 - 27,90 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,80 - 25,11 гривни. Евро покупают по 27,40 гривни, продают по 27,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,94- 25,03 гривни, евро - 27,55 - 27,66 гривни.

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 18 октября на уровне 24,73 гривни за доллар.

17 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.

17 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Экономическая правда